L'esperienza a Brighton continua: corso di inglese in famiglia, ma non solo

«Siamo già a metà della nostra avventura e devo dire che ci siamo ambientati veramente molto bene. Riusciamo ad orientarci senza problemi in città (e senza usare google map), la ragazza del bar vicino a scuola sa già che voglio il latte freddo nel cappuccino, con gli altri genitori del gruppo e in classe ridiamo e scherziamo come se ci conoscessimo da una vita.

I bambini sono contenti di andare a scuola e il programma del pomeriggio è davvero accattivante: bowling, mini golf, esperimenti scientifici, giro in bicicletta per Brighton, afternoon tea e visite per scoprire la città. Al week end invece si svolgono le uscite a Londra. Dopo tutto questo parlare inglese, a volte non mi vengono le parole in italiano, buon segno vero?!

Il programma che stiamo svolgendo noi con ESL soggiorni linguistici è adatto alle famiglie, ma vi sono anche i programmi per studenti, ragazzi e adulti (durata e modalità del soggiorno a scelta).

Infatti io mi trovo in una classe con ragazzi giovani (la mia compagna di banco potrebbe essere mia figlia) ma non sono la più “vecchia”. Siamo in 12, di età e provenienza diversa, ma quello che ci accomuna è il nostro livello di inglese che è circa lo stesso. Anche per le classi di adulti vengono organizzate attività al pomeriggio e alla sera, attività che permettono di socializzare, divertirsi ma soprattutto di parlare inglese.

Potete trovare tutte le informazioni sulle diverse proposte dei soggiorni linguistici e potete seguire in diretta la nostra avventura.

