Ahia! Mi sono sbucciato il ginocchio

Estate, voglia di stare all'aperto, e magari anche di imparare ad andare in bicicletta. Bisogna però mettere in conto anche dei piccoli imprevisti, come sbucciarsi un ginocchio. E cosa si può fare quando il nostro bambino si provoca delle piccole ferite? Lo abbiamo chiesto al team della Farmacia Contrada dei Patrizi di Viganello.

«Prima di tutto bisogna pulire la ferita con acqua e sapone ed eventualmente disinfettarla, con acqua ossigenata o un qualsiasi disinfettante per ferite in commercio, meglio uno che non bruci, in modo da evitare la contaminazione di germi e batteri. Eventualmente si potrà applicare una crema cicatrizzante, tipo Vita-Hexin o Bepanthen Plus e fasciare la ferita con una garza.

Per tenere sotto controllo il dolore e l’ematoma si può somministrare al bambino dei globuli di arnica, come monodose al momento del trauma, e successivamente fino a 3-4 globuli 3-4 volte al giorno fino al cessare dei sintomi. Ricordiamo che i globuli omeopatici non vanno toccati con le mani e non vanno masticati, ma sciolti in bocca. Se il male è più intenso si può utilizzare direttamente l’Algifor, che esiste come sciroppo ma anche in comode bustine dai 4 anni. Anche spalmare un gel di Arnica sulla botta può essere un buon rimedio.

Nella maggior parte dei casi le piccole ferite guariscono nel giro di pochi giorni spontaneamente. È sempre bene però consolare il nostro bambino, distraendolo con qualcosa di più piacevole come un bel gelato!

Nel caso in cui ci si trovi in vacanza o semplicemente non si abbia con sé il necessario, basterà entrare in una farmacia e richiedere l’assistenza del vostro farmacista di fiducia».

