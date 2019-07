La mia esperienza a Brighton: corso di inglese in famiglia

«Siamo a Brighton da soli tre giorni ma ci sentiamo già come a casa. La nostra Host Family ci ha accolti a braccia aperte: le bambine adorabili, la casa vittoriana con giardino e vista mare, il cane, le lasagne (quasi meglio di quelle che cucino io) e i il verso dei gabbiani che ci accompagna da mattino a sera…

Non avremmo potuto aspettarci di meglio!

Anche i miei bambini sembrano felici e soddisfatti perché riescono già comunicare con i compagni della loro classe e con la famiglia che ci ospita.

Sono curiosa di sentire fra due settimane come sarà migliorato il nostro inglese. Avevo proprio bisogno di un “refreshing” della lingua, sono tanti anni che non pratico più.

Stiamo svolgendo questa fantastica esperienza con ESL soggiorni linguistici dove tutta la famiglia può beneficiare del programma all’estero. Infatti si possono scegliere diverse città nel mondo e diversi tipi di alloggio in base alle proprie esigenze. L’ideale sarebbe alloggiare in una host family (come stiamo facendo noi), così si può praticare la lingua anche alla sera e conoscere più da vicino la loro cultura.

Al mattino si svolgono le lezioni in classe e sono programmate in base al livello e alle esigenze di ognuno (vi è anche la possibilità di fare un corso di business English). Al pomeriggio si svolgono invece le diverse attività assieme a tutte le famiglie del mondo. Si tratta di un modo divertente per imparare una lingua straniera (e per praticarla) stando tutti insieme.

Potete trovare tutte le informazioni sulle diverse proposte dei soggiorni linguistici sul sito www.esl.ch/it/soggiorni-linguistici-famiglie e potete seguire in diretta la nostra avventura su Instagram @minimeexplorer.

Questo articolo a pagamento è realizzato per conto di ESL soggiorni linguistici