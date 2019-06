Una gita alla Capanna del Basodino

Sono tante le belle passeggiate che si possono trovare nel nostro Cantone. Tra queste figura anche quella alla capanna Basodino. Abbiamo chiesto ad Alexandra, di Mini Me Explorer, di raccontarci la sua avventura.

Come si arriva alla Capanna?

«Per arrivare alla capanna Basodino bisogna andare in direzione della Val Bavona, e percorrere la strada fino a Cevio (1 ora circa da Locarno). Se siete con l’auto, trovate un posteggio gratuito davanti alla funivia (se arrivate invece con i mezzi pubblici trovate info sul nostro sito). La capanna si trova a pochi minuti a piedi dalla stazione di arrivo della funivia, basta seguire le indicazioni sui relativi cartelli».

Quale passeggiata avete fatto? Ce ne sono di adatte ai bambini?

«Noi abbiamo fatto le seguenti passeggiate: Robiei - Lago Zött - Randinascia - Robiei, che é sconsigliato per bambini piccoli e per chi non è abituato a camminare, perché il percorso di svolge, nella parte dal Lago Zött alla Ranfinascia, su un sentiero strettissimo, molto ripido e sull’orlo di un precipizio. Per una volta ero preoccupata pure io.

Poi ci siamo spostati sul sentiero Robiei - Lago Bianco - Lago Nero e siamo rientrati per la stessa via. Fino al lago Bianco su strada asfaltata poi di nuovo sentiero pericoloso di montagna con tratti in cui arrampicarsi sulle rocce e scendere sul sedere al ritorno... abbiamo bucato i calzoni, sconsiglio il tratto da Lago Bianco a Lago Nero ai bimbi piccoli e a chi non è attrezzato.

Nei due giorni abbiamo anche percorso il sentiero didattico all’interno della diga. Consigliato per tutta la famiglia, si percorre una galleria all’interno della diga (e varie scale, non portare il passeggino!) e mediante dei video si può imparare come è stata costruita e come funziona. Bello! Pure Gratuito!

Per chi ha bambini e non è abituato a muoversi nei sentieri di montagna consiglio:

1) il sentiero fino al lago Zött, tutto asfaltato, adatto anche per passeggino.

2) Robiei - Liepe - giro del lago (1 ora, prima parte asfaltata poi sentiero lungo il lago non adatto al passeggino ma ok per i bimbi, magari da abbinare alla visita della diga)

3) Robiei - Liepe - Lago Bianco - Diga Cavagnoli, tutto su strada asfaltata, ok per passeggino, certo che in salita lo devi spingere, 2 ore l’andata e altrettanto il ritorno)».

I bambini si sono divertiti ?

«I bimbi si sono divertiti moltissimo. Il luogo è incantevole! È stata una bella occasione per godersi la vita in famiglia senza essere disturbati. Dormire in capanna è molto divertente perché per una volta possono dormire nella stessa stanza di mamma e papà e con tutti i fratelli (se la famiglia è meno numerosa magari anche con altre persone!), poi i bagni sono in comune e gli spazi ristretti. Si imparano a conoscere gli altri ospiti della capanna, a condividere gli spazi e a rispettarsi. Noi lo adoriamo!»

