Verdure, queste sconosciute! Anzi no: conosciute, ma da evitare. La filosofia di molti bambini è questa, a discapito di zucchine e broccoli che rimangono gli emarginati dell'alimentazione infantile. Ma si sa che, spesso, ciò che fa bene non ha l'aspetto più invitante e per questo bisogna inventare qualcosa di interessante per favorirne il consumo.



Cucinare con i bambini è sicuramente il primo passo per coinvolgerli e dare loro l'occasione di preparare quello che, poi, saranno soddisfatti di portare in tavola e mangiare. Le frittatine di verdure cotte al forno sono un'idea facile e velocissima da preparare proprio con i pargoli.

Ingredienti

100 gr piselli cotti

100 gr zucchine tritate

100 gr pomodorini a pezzetti

100 gr carote grattugiate

3 uova

parmigiano grattugiato qb

formaggio stagionato a scelta qb

olio extravergine di oliva qb

Preparazione



Lavare ed asciugare le verdure e prepararle per l'utilizzo. Ungere una teglia per muffin con olio evo e poi lasciar scegliere ai bambini come comporre le frittatine: una verdura per tipo, tutte insieme oppure abbinamenti a loro scelta così che si divertano di più e poi possano assaggiarle con più gusto per riconoscerle. In una ciotola sbattere le uova con una bella manciata di parmigiano ed il formaggio, tipo scamorza, tagliato a cubetti e poi versare il composto sulle verdure. Cuocere in forno a 180 gradi per circa 25 minuti o, comunque, sino a quando le frittatine risulteranno ben dorate. Una volta pronte disporle su un piatto da portata e servirle, magari lasciando che i piccoli chef illustrino il piatto ricevendo i complimenti dei commensali: una gratificazione in più che li invoglierà a gustare quelle belle frittatine di verdure.



TMT (ti.mamme team)

