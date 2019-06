Gita in famiglia alla scoperta del Monte Bar

A volte è sufficiente spostarsi solo di qualche chilometro dalla città per imbattersi in una natura incontaminata. Questa volta Jenny di Mini Me Explorer e la sua famiglia sono andati alla scoperta del Monte Bar.

Come descriveresti l'esperienza?

«Bene direi… Era da un po’ che volevo andarci ma non trovavo da nessuna parte le informazioni adatte per arrivarci con dei bambini. Avevo paura fosse un po’ troppo impegnativa, ma invece è fattibilissima. Così ho pensato: andiamoci noi almeno posso scrivere tutto quello che serve nel blog».

La passeggiata è adatta anche ai bambini?

«La passeggiata è abbastanza impegnativa, nel senso che è tutta in salita e non la consiglio a chi è “alle prime armi”. Ma i bimbi se la sono cavata benissimo e il fatto di vedere la capanna davanti ai nostri occhi e avvicinarsi sempre di più, ha reso tutto più incoraggiante per i bambini. Vedere l’obiettivo aiuta».

Ci sono dei consigli che ti senti di fornire?

Noi siamo saliti da Bidogno facendo un tratto nel bosco. Ma tenete presente che il percorso è quasi tutto esposto al sole per cui sono necessari cappellino e tanta acqua. Quando arriverete alla capanna, i vostri sforzi saranno premiati!

