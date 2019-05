Alla scoperta del Parco archeologico di Tremona con tutta la famiglia

Se si pensa all'archeologia non si pensa direttamente al Ticino. Eppure, anche a casa nostra, ci sono dei posti fantastici da scoprire, e soprattutto che si adattano a tutta la famiglia. Abbiamo chiesto ad Augusta di Mini Me Explorer di raccontarci la sua esperienza.

Avete visitato il Parco archeologico di Tremona, come descrivereste l’esperienza?

«Immagino che molti, sentendo parlare di “parco archeologico”, possano pensare alle lunghe lezioni di storia, magari anche un po’ noiose, come quelle svolte ai nostri tempi sui banchi di scuola. Niente di tutto ciò, bensì si tratta di un’esperienza che ti fa immergere nel medioevo e ti fa capire come vivevano le persone alle nostre latitudini. Un luogo assolutamente interessante, divertente e formativo (sia con l’utilizzo

degli occhiali in 3D che senza)».

C’è un’età minima per visitare il parco? Consigli?

«Non c’è un’età minima ma penso che sotto gli 8 anni non si possa capire molto (e gli occhiali in 3D non si possono noleggiare perché

troppo grandi e pesanti per i bambini più piccoli). Consiglio assolutamente di leggere insieme (e spiegare) ai bambini i vari pannelli espositivi, perché senza spiegazione sarebbe come vedere un mucchio di sassi e basta. Se siete un gruppo un po’ più numeroso, vi consiglio invece di organizzare una visita guidata con una guida che vi saprà coinvolgere maggiormente, e se avete fortuna, vi farà visionare i vari reperti trovati negli scavi».

Consigliereste alle famiglie di visitare il Parco? Perché?

«Assolutamente sì. Perché si tratta di un’occasione per avvicinare i bambini alla storia medievale presente sul nostro territorio. Il parco si

raggiunge a piedi attraverso un sentiero nel bosco per cui è anche una buona occasione per trascorrere momenti nella natura».

