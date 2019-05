Porte aperte in Colonia il 25 maggio

Il 25 maggio si terrà a Rodi Fiesso (Valle Leventina) una giornata di porte aperte in concomitanza con il week end residenziale di formazione degli aspiranti monitori.



Questa giornata di festa sarà un’occasione per visitare la Casa polivalente - una residenza per gruppi con più di 100 posti letti e sale per corsi, aperta tutto l’anno - osservare la formazione dei monitori e avvicinarsi alla storia delle Colonie dei sindacati grazie a una piccola mostra di fotografie e documenti della Fondazione Pellegrini Canevascini.

Le Colonie dei Sindacati sono attive dal 1923, anno in cui venne organizzata la prima colonia estiva ad Astano. Successivamente venne organizzata la colonia a Rodi-Fiesso nel 1930 per 16 bambini. Dal 1931 al 1938 i soggiorni estivi di vacanza per bambini si svolsero a Varenzo. E’ durante questo periodo che venne ufficializzata la Colonia con l’approvazione dello Statuto della “Colonia di cura dei Sindacati” nel 1932. In seguito le colonie fecero ritorno a Rodi presso “Casa gialla” e “Casa rosa”, per poi assumere i contorni di un vero e proprio villaggio con l’edificazione di “Casa verde”, “Casa bianca” e infine di “Casina”, per un totale di ospiti che in alcuni anni ha superato le 400 unità. Anno dopo anno le Colonie sono rimaste attive adattandosi ai tempi, pur tenendo fede ai principi da cui sono nate. Anche quest’anno nel mese di luglio la Casa Polivalente ospiterà due turni di bambine e bambini e due turni di adolescenti.

Dalle 10.00 sarà possibile visitare la mostra e in caso di bel tempo verrà montato un castello gonfiabile per i bambini. Per chi lo desidera sarà possibile mangiare in loco e nel pomeriggio è prevista un’animazione musicale con il Duo Nino.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.coloniedeisindacati.ch





