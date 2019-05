Un bimbo su sette nasce sottopeso

Un bimbo ogni sette, nel mondo, nasce sottopeso. È questo il dato che emerge da un'analisi fatta dalla London School of Hygiene&Tropical Medicine, dell'Unicef e dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e pubblicata sulla rivista scientifica Lancet Global Health.

La ricerca fotografa la realtà del 2015 di 148 Paesi del mondo e di 281 milioni di nascite. Circa 20 milioni di bebè non riescono ad arrivare alla quota dei 2,5 chili di peso. Quasi tre quarti di questi bambini sono nati in Asia meridionale e in Africa subsahariana, ma il problema rimane sostanziale anche in Paesi ad alto reddito in Europa, Nord America e Australia e Nuova Zelanda, dove non c'è stato praticamente alcun progresso nella riduzione dei tassi di basso peso alla nascita dal 2000.

Nel 2012, tutti i 195 Stati membri dell'Oms si sono impegnati a ridurre del 30% la percentuale di basso peso alla nascita entro il 2025. Secondo le stime, la percentuale di bambini con basso peso alla nascita nel mondo è diminuita leggermente dal 17,5% nel 2000 (22,9 milioni di nati vivi con un basso peso alla nascita) al 14,6% del 2015 (20,5 milioni).

Tuttavia, secondo lo studio, ai tassi di progresso attuali (con una diminuzione annuale dei tassi di basso peso alla nascita dell'1,2% fra il 2000 e il 2015) i risultati a livello mondiale saranno di gran lunga inferiori al tasso di riduzione del 2,7% necessario per raggiungere il target dell'Oms della riduzione del 30% della prevalenza fra il 2012 e il 2025.

Oltre l'80% dei 2,5 milioni di neonati nel mondo che muoiono ogni anno hanno un peso alla nascita basso perché sono nati prematuri o piccoli a causa dell'età gestazionale. Si stima che nel 2015 uno dei tassi minori di basso peso alla nascita era quello della Svezia (2,4%), rispetto al circa 7% in alcuni Paesi ad alto reddito come Stati Uniti (8%), Gran Bretagna e Italia (7%), Australia (6,5%) e Nuova Zelanda (5,7%).

«Abbiamo visto pochissimi cambiamenti in 15 anni, anche in ambienti ad alto reddito, dove il basso peso alla nascita è spesso dovuto a nascita prematura come risultato dell'età alta delle madri, il consumo di sigarette, parti cesarei clinicamente non necessari, e trattamenti per la fertilità che aumentano il rischio di nascite multiple», commenta l'autrice principale della ricerca, Hannah Blencowe. "Ogni neonato deve essere pesato, ma nel mondo per circa 1/3 di tutti i neonati non viene registrato il peso alla nascita", dice la coautrice Julia Krasevec, specialista per le statistiche e il monitoraggio dell'Unicef.

