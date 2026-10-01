GORDOLA/RIAZZINO
Dov'è Yaki? L'ultimo avvistamento a Riazzino
Foto lettore tio.ch
Fonte red
Dov'è Yaki? L'ultimo avvistamento a Riazzino
È stato smarrito nella serata di mercoledì Yaki, un meticcio maschio di taglia media dal pelo bianco e arancio. Il cagnolino è scomparso a Gordola, nei pressi del Garage Tognetti.
L'ultimo avvistamento è stato segnalato a Riazzino, nella zona di Otto's. Yaki è descritto come molto pauroso e diffidente: chi dovesse incontrarlo è invitato a non avvicinarsi, a non rincorrerlo e a non tentare di afferrarlo, per evitare che si allontani ulteriormente.
In caso di avvistamento, si chiede di contattare immediatamente il numero 079 645 69 20.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE PERSI E RITROVATI