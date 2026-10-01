Dov'è Yaki? L'ultimo avvistamento a Riazzino

L'ultimo avvistamento è stato segnalato a Riazzino, nella zona di Otto's. Yaki è descritto come molto pauroso e diffidente: chi dovesse incontrarlo è invitato a non avvicinarsi, a non rincorrerlo e a non tentare di afferrarlo, per evitare che si allontani ulteriormente.

In caso di avvistamento, si chiede di contattare immediatamente il numero 079 645 69 20.