Dopo la grandinata non si è più visto

Se la Svizzera venisse attaccata? «Resisteremmo quattro settimane»

La guerra in Ucraina e la vita militare secondo il capo dell'Esercito svizzero, Thomas Süssli.

E, riguardo agli avanzamenti imposti ancora in uso per quanto concerne i soldati: «Oggi va di moda dire di non voler continuare. Se non sono pronti, li forziamo»