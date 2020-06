«Ho perso le chiavi di casa. Aiutatemi»

LUGANO - Giovedì verso le 17.30 un mazzo di chiavi è stato smarrito in pieno centro a Lugano. L'appello arriva da un nostro lettore: «Le chiavi si trovano all'interno di un portachiavi in cuoio marrone, e mi sono accorto di averle perse nei paraggi della fermata del bus Cappuccine». Le zone indicate dal lettore, dove potrebbero trovarsi sono quelle di via Peri, piazza Dante, piazza Cioccaro. Chiunque avesse avuto la possibilità di trovarle puo' mettersi in contatto con la nostra redazione all'indirizzo cronaca@tio.ch oppure al nostro numero di whatsapp 0763373500, e provvederemo a informare il nostro lettore.