Qualcuno ha visto Kentucky?

COLLINA D'ORO - Da lunedì mattina non si hanno più notizie di Kentucky, gatto maschio di nove mesi.

È sparito da via Minigera a Montagnola e i suoi proprietari non hanno più sue notizie. «Solitamente non si allontana e rimane nel giardino. Risponde quando sente chiamare il suo nome. Non ha il microchip e non è castrato. Speriamo di cuore che qualcuno ci possa dare una mano a ritrovarlo. Forse è rimasto rinchiuso da qualche parte o qualcuno l'ha tenuto con sé pensando che non ha un padrone. Grazie in anticipo per il grande aiuto. Lascio il mio telefono 079 337 34 82».