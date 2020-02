Di chi è questo pappagallo?

COLLINA D'ORO - Un pappagallino, probabilmente smarrito, è stato notato avvicinarsi alle case nel nucleo di Agra, per nutrirsi, da prima di Natale. Da qui la segnalazione per avvertire gli eventuali proprietari e segnalare la zona in cui cercarlo. Al momento il volatile è ancora libero e nessuno è stato in grado di recuperarlo.