«Ho perso il mio bracciale. Offro una ricompensa a chi lo trova»

LOCARNO - Un braccialetto Pandora con tanti ciondoli (vedi foto) è stato smarrito ieri sera in zona Locarnese. Dove di preciso non è chiaro. La proprietaria si è accorta di non averlo più al polso fuori da Piazza Grande, ma potrebbe averlo smarrito altrove.

Essendo molto legata al bracciale, non tanto per il valore in sé, quanto per il fatto che ogni ciondolo le era stato regalato, offre una ricompensa di 300 franchi a chi l'avesse ritrovato.

Per contattarla telefonare al numero 0763800398 (Anja).