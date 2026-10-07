Dal raddoppio storico al seggio perduto: la Lega si rialzi ritornando tra la gente

​Inutile nascondersi dietro un dito o edulcorare la realtà: per chi il movimento lo vive fin dalla prima ora, questa è senza dubbio una delle giornate più buie e tristi di sempre. La sportività e il rispetto non devono venire meno — i complimenti a Marchesi per il suo subentro sono doverosi —, ma l'amarezza per la perdita del seggio resta profonda e va riconosciuta per quello che è.

​Tuttavia, fermarsi al rammarico sarebbe l'errore più grande. I momenti di svolta servono proprio a questo: a fermarsi, riflettere e ritrovare la rotta. Se ci troviamo in questa situazione, è perché negli ultimi anni ci si è forse adattati troppo alle dinamiche altrui, dimenticando quella famosa umiltà che è sempre stata la vera forza del movimento. Ci si è adagiati sulle consuetudini del potere proprio mentre la vita quotidiana delle persone diventava sempre più difficile.