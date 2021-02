Indossiamo sempre la mascherina

Da ex docente e volontario in un centro di aiuto allo studio mi preoccupano molto i dati sulle chiusure di alcune scuole e sui ragazzi in quarantena: “sono in isolamento 5 classi dell’infanzia, 30 delle elementari, 14 delle medie, 11 delle superiori e 12 delle scuole professionali. Sono state ordinate quarantene al Liceo Lugano I, a Locarno Monti, nella scuola della infanzia a Bedano, a Tenero Contra e all’istituto Tecnico di Mendrisio”. Insomma, per ciò che concerne le scuole la situazione è “seria – ha ammesso il medico cantonale”.

Per garantire una scuola in presenza sarebbe anche opportuno che il DECS consideri i docenti oltre in sessant’anni come persone a rischio e quindi offra loro la possibilità di ricevere una vaccinazione, come già effettuato per il personale sanitario. Considerando che i docenti sono a quotidiano contatto con numerose persone, il loro rischio di contagio è paragonabile quello del personale ospedaliero.

Inoltre in questi giorni si festeggerà il carnevale. Quindi faccio appello a genitori, allievi e giovani studenti, di indossare sempre la mascherina. Tutti insieme impegnamoci a rispettare le norme di sicurezza per evitare che queste vacanze favoriscano la diffusione del virus: manteniamo le distanze, evitiamo gli assembramenti e continuiamo ad indossare le mascherine. Per mantenere l’attività scolastica in presenza, tanto apprezzata da allievi e studenti, anche in questi giorni di festa esorto tutti ad evitare il lassismo. Uno sforzo doloroso, ma che darà i suoi risultati positivi quando permetterà alla scuola di riprendere il suo lavoro, finite le vacanze, nelle migliori condizioni possibili.

LO SFORZO DI OGGI RAPPRESENTA UN INVESTIMENTO SUL FUTURO DEI NOSTRI GIOVANI.