Futuro dei dipendenti e della Navigazione sul Lago Maggiore – preoccupazione nel Gambarogno

In questi giorni dove si ricerca un po’ di serenità in questo tormentato 2020, arriva un ulteriore pessima notizia.

Il licenziamento al 31 dicembre 2020 dei dipendenti attivi nella Navigazione nella porzione svizzera del Lago Maggiore.

Un percorso irto di difficoltà quello del futuro della Navigazione che dovrebbe essere, come in altri laghi, un fiore all’occhiello della promozione turistica, ma stenta a prendere forma con concretezza e continuità.

Continue incertezze che hanno portato addirittura allo sciopero, mezzo estremo per salvaguardare i propri diritti, che per noi è certamente atto estremamente forte e visto come ultima ratio.

Era in effetti una situazione limite che ha portato a lottare i dipendenti con la solidarietà di moltissime persone.

Ora siamo di nuovo in una situazione a dir poco imbarazzante e che lascia interdetti.

Si tratta ora di riprendere e tessere le fila per arrivare presto ad una soluzione che permetta di orientarsi al futuro con un progetto chiaro e dar continuità e speranza anche ai dipendenti.

Il futuro della nostra regione passa certamente anche nello sviluppo sostenibile delle potenzialità del lago certamente per il turismo, ma non solo.

Il trasporto pubblico sul lago è certamente un’offerta che va riformulata e deve essere fatto nel rispetto di tutte le parti in causa.

Auspico che tutte le parti tornino a confrontarsi in modo serio e costruttivo e invito tutte le istituzioni coinvolte a voler, con forza e decisione, far tutto il possibile affinché si possa dare un futuro serio alle persone coinvolte come al progetto di rilancio della Navigazione.