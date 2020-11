Dottoressa si tenga i frontalieri, noi abbiamo i disoccupati

La dottoressa Daniela Baratelli di Carlazzo nei giorni scorsi ha chiesto ai suoi pazienti, residenti nelle zone di confine italiane, di fare attenzione in quanto la vicinanza con la Svizzera starebbe esponendo i frontalieri a "contatti continui con gente positiva irresponsabile". Dichiarazioni che hanno scatenato polemiche da ambedue i lati del confine, ma che la dottoressa continua a quanto pare a sostenere a spada tratta da giorni. Per me non è affatto il momento di utilizzare tale propaganda a meri scopri personali. Il problema esiste da ambedue le parti, dovremmo trovare dunque una soluzione comune e non puntare il dito dicendo “voi siete più cattivi di noi”. Ha dato inoltre degli irresponsabili in maniera generica, a tutti noi ticinesi. Eh no, cara la mia dottoressa, su questo punto non transigo: i nostri cittadini sono stati piú che responsabili accettando le varie diretta e che il Governo, prontamente, ha definito. Il problema è serio, molto doloroso per chi è stato colpito dalla malattia e magari dal lutto di un proprio caro, cerchiamo di non metterlo sul piano della cacciata mediatica. Calmiamoci e lavoriamo tutti nella stessa direzione. Inoltre, se vuole tenere i propri concittadini a casa, lo faccia pure: con la disoccupazione in costante aumento nel nostro cantone, le aziende riusciranno a trovare sicuramente dei degni sostituti che abitano in Svizzera.