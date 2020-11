Mascherine obbligatorie alle medie? Sarebbe ora!

Sinceramente non capisco per quale motivo l’onorevole Bertoli finora si sia rifiutato di rendere obbligatoria la mascherina nella scuola media!

Naturalmente sono favorevole a una scuola in presenza, ma per continuare con un siffatto metodo di lavoro in classe bisogna mettere in campo altre risorse per arginare più efficacemente la diffusione del coronavirus. Sotto questo punto di vista, un utilizzo sistematico delle mascherine servirebbe a proteggere sia chi le porta, sia le persone con cui si viene in contatto. A oggi le classi di scuola media poste in quarantene sono 11. Vogliamo forse che nella prossima settimana aumentino?

Il discorso vale anche per i docenti che, anche portando in classe la mascherina, devono poi tornare a casa, dove corrono il rischio di esporre i loro familiari al contagio. Nell’ambiente scolastico ogni docente è infatti attorniato quotidianamente da centinaia di allievi, molto spesso senza mascherina che, con le loro soventi grida e spinte, creano un ambiente ideale alla dispersione del virus. Sono inoltre in crescita gli allievi che hanno un membro della famiglia in quarantena o in attesa del risultato del tampone.

Credo che anche i docenti, per lavorare più serenamente, abbiano il diritto di essere attorniati da persone che rispettano le norme di sicurezza e che indossino la mascherina. Quindi, caro Ministro, spero che lunedì 9 le scuole vengano riaperte, ma con delle misure di sicurezza più efficienti. Giusto per un confronto, è bene ricordare che è proprio di questa sera la notizia che il canton Grigioni ha deciso di rendere obbligatoria la mascherina anche nella scuola media!

Comunque Signor Ministro, le faccio gli auguri di buon lavoro.