«È scandaloso accettare in Svizzera solo 20 minorenni non accompagnati da Lesbo»

GINEVRA - È scandaloso accettare in Svizzera solo 20 minori non accompagnati mentre più di 12 000 persone continuano a rimanere intrappolate a Lesbo, per non parlare delle diverse migliaia che vivono in condizioni deplorevoli nelle altre isole.

È necessario trovare una soluzione politica sostenibile all'interno dell'Europa e il nuovo Patto sulle migrazioni dell'UE, che sarà annunciato il 23 settembre, è un'opportunità per farlo. La Svizzera potrebbe e dovrebbe essere un esempio di solidarietà con le persone in difficoltà ed essere parte della soluzione, offrendo vie sicure e legali per chiedere asilo. Le diverse vulnerabilità devono essere affrontate con urgenza: i minori non accompagnati sono solo un gruppo, altri sono persone specificamente a rischio per COVID-19, famiglie con bambini piccoli, vittime di violenza sessuale, malati cronici, per citarne solo alcuni.

L'invio di aiuti umanitari alle isole non è sufficiente. Possiamo solo sperare che l'aiuto umanitario inviato dalla Svizzera a Lesbo non sia destinato a un sistema di contenimento. La Svizzera fa parte degli accordi di Dublino e di Schengen e ha quindi la responsabilità di far parte di una soluzione europea per le persone bloccate agli ingressi dell'Europa, indipendentemente dal fatto che non si trovino nell'Unione europea.