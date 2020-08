Cosa sta diventando il mondo dell’arte. Cosa è l’arte al giorno d’oggi. Cosa è l’arte in Ticino e per i Ticinesi.

Queste domande ce le facciamo noi, noi che ci siamo lanciati in questo mondo difficile, in questo mondo messo un po’ da parte, in questo mondo che muta tanto rapidamente come tutto in questa realtà sempre più virtuale e forse sempre più superficiale, osando ostentare un termine in generale poco apprezzato.

Per chi è l’arte. Per chi si fa e si mostra l’arte in Ticino.

Gli artisti non mancano, di artisti locali ne abbiamo, abbiamo una buona base di cultura artistica in Ticino. Allora perché sempre meno gente si interessa all’arte o meglio perché i piccoli eventi artistici in Ticino non riscontrano il successo che forse meritano.

Come viene promossa l’arte in Ticino, chi appoggia gli artisti, chi appoggia e sostiene chi vorrebbe promuovere artisti e arte in Ticino.

Sono anche queste domande che ci poniamo noi, noi che con passione e sacrifici cerchiamo di promuovere l’arte, locale e non locale nel nostro piccolo Ticino. È una questione di conoscenze, una questione di essere già riconosciuti nell’ambiente, è una questione di fama, di buon marketing, di visibilità o meglio come si dice oggi di “visualizzazioni”.

Ma il marketing, la visibilità, come si ottiene se non sei riconosciuto, se non sei conosciuto, se non sei nell’ambiente da anni, se non hai un nome. Come si fa se nemmeno chi dovrebbe servire a tutto ciò risulta sempre meno disponibile. Davvero ci si deve basare solo sui social, solo sull’interazione virtuale.

Davvero i giovani non sono interessati all’arte in Ticino, si tratta di mancanza di interesse o si tratta di mancanza di eventi interessanti. Si tratta di mancanza di “cultura” verso il genere o si tratta di pigrizia o mancanza di tempo o di vergogna.

Perché anche i nuovi artisti stessi si rivelano poco interessati all’arte degli altri, all’arte in generale.

In rete si trovano quantità di artisti locali o gente che fa arte in tutte le sue sfaccettature, ma perché poi quando ci sono eventi artistici nessuno presenzia. Si è artisti o si vuole semplicemente fare l’artista, quale è l’obiettivo per un artista Ticinese.

Forse di tratta di interessi puramente personali o forse si tratta di paure. Paura del fallimento, paura di cosa pensa la gente, paura che ci si possa esporre senza ricevere un riscontro positivo, paura che vista la mancanza di interesse e di quella famosa “superficialità”, pur mettendoci la faccia, non si arriva poi al successo.

Ma davvero in Ticino ci si deve preoccupare tanto di ciò che pensa la gente, davvero c’è ancora questo bisogno di dover essere per forza riconosciuti, di dover essere per forza qualcuno, ci si deve per forza preoccupare tanto di non fallire?