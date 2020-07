Fatto di sangue a Pregassona da non tollerare per la sicurezza di tutti

I fatti di lunedì a Pregassona fuori dall'Aldi di Pregassona hanno avuto ampio risalto sui Media e sono stati alquanto gravi, nei fatti presentati due iracheni sono venuti alle mani ed uno è riuscito nell'intento di accoltellare il rivale, il tutto si è allentato allor quando una signora è intervenuta a far desistere e posare il coltello, di fatto ci è riuscita a togliere il coltello di mano all'autore del ferimento; il video un rimbalzato un po' ovunque sui Social ha mostrato tutta la crudeltà del momento.

Questi fatti sono fatti molto gravi soprattutto e specialmente se a compierli sono delle persone che cercano un certo tipo di rifugio in un altro paese "di rifugiati sembra trattarsi" e sebbene io non sappia e abbia ben presente cosa queste persone abbiano passato nel loro paese e se essi stessi siano stati causa di problemi nel proprio paese sia a livello civile o a livello militare.

Sospendo il giudizio del perché un disagio accompagni tale grave situazione perché importa fino a un certo punto ed è relativo davanti al dramma che poteva compiersi, quello che importa è che sul piazzale potevano esserci delle famiglie, in particolare dei bambini e la scena che si potevano trovare davanti a un fatto che avrebbe potuto segnarli psicologicamente, questo non è accettabile da persone che chiedono un certo tipo di aiuto al nostro paese, io auspico a questo punto che finito il periodo sotto stretta sorveglianza queste due persone possano lasciare il nostro paese e ritornare da dove provengono.

Personalmente ogni tipo di tutela sull'asilo va a cadere quando questi soggetti mettono in pericolo altri e si mettono in una situazione tale da pregiudicare la sicurezza dei cittadini ospitanti, non danno impressione di voler contribuire a nessun contributo positivo e quello che si presenta non è predittivo neanche per un buon futuro sul territorio.

Soprattutto i fatti riguardano delle persone armate, io non penso che una persona civile debba circolare con un'arma bianca, sempre che non sia un coltellino svizzero e lo stesso venga utilizzato per scopi più pacifici, come: aprire una scatoletta o spelare un Cervelat (ironico) al campeggio; per contro invece a tutti gli effetti l'uso improprio sembra invece appartenere ad un regolamento di conti in salsa mediorientale.

Poi soprattutto non è ancora chiaro se la lite è scaturita da problemi di gelosia o per problemi etnici relativi alla provenienza dei due; ma spero vivamente che non sia relativa a questioni di droga perché il nostro quartiere già in passato ha dato in questo senso negli ultimi decenni è molto cambiato.

Certe risorse sinceramente non vorremmo averle, in sostanza il nostro quartiere è uno spazio di mentalità aperta dove tutti possono aver la possibilità di integrarsi, a patto di volerlo fare, questo purtroppo però non sembra il caso.

Dispiaciuto per quello che si è verificato, spero che atti di questa natura non capitino più che alla violenza si prediliga il discorso, termino infine mostrando la mia stima alla signora che ha avuto il coraggio di intervenire, una donna che merita il mio rispetto in mezzo a tanta indifferenza.