Un ringraziamento a Marco Romano

MENDRISIO - La Sezione PPD di Mendrisio ringrazia Marco Romano che con passione, dedizione e competenze ha ricoperto la carica di Municipale negli ultimi quattro anni. Marco, attuale consigliere nazionale nonché capogruppo del gruppo di Centro in Consiglio Nazionale, ha traghettato il Municipio di Mendrisio durante i mesi della pandemia gestendo oculatamente il Dicastero Finanze, oltre a quello delle AIM. Con la decisione già annunciata lo scorso autunno di non sollecitare un nuovo mandato, Marco Romano, terminata la fase di emergenza per il Covid-19, lascerà il Municipio nel mese di agosto.

Il PPD di Mendrisio ha potuto contare su una voce forte e valida in seno all’Esecutivo comunale, che ha garantito professionalità su diversi dossier fondamentali per la Città: il regolamento a sostegno dei commercianti nel nucleo e la costruzione della Sottostazione Tana. Tutta la Sezione e i suoi simpatizzanti ringraziano Marco per l'impegno e la vicinanza al bene del nostro Comune, sicuri che la voce di Mendrisio continuerà farsi sentire anche sotto la cupola federale.

La Sezione PPD di Mendrisio ringrazia inoltre Manuel Aostalli, subentrante in seno al Municipio e attuale consigliere comunale, per la disponibilità ad accettare questa nuova sfida e augura al futuro municipale un’attività politica arricchente con i colleghi di partito Francesca Luisoni e Paolo Danielli.