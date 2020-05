Obiettivo 95%: un’importante vittoria nel nome del diritto allo studio!

Il SISA accoglie con soddisfazione la decisione del Gran Consiglio di approvare il messaggio relativo al cosiddetto “Obiettivo 95%” ed evadere in tal modo la mozione del deputato Massimiliano Ay (PC), introducendo l’obbligo formativo fino ai 18 anni, che garantisce finalmente a tutti i giovani il diritto di intraprendere un’attività formativa fino al raggiungimento della maggiore età.

Quello approvato dal parlamento cantonale è un buon primo passo per contrastare la disoccupazione giovanile e l'esclusione sociale che generalmente ne consegue (ad esempio attraverso il ricorso all’assistenza, drammaticamente aumentato fra i giovani negli ultimi anni): il SISA rivendica d’altronde l’adozione di provvedimenti in tal senso fin dall’inizio del 2018. È pur vero però che, a differenza dell’obbligo scolastico da noi richiesto due anni fa, l’obbligo formativo non prevede che l’obbligatorietà si estenda fino all’ottenimento di un titolo formativo (diploma secondario superiore), senza il quale non è affatto scontato riuscire a trovare un’occupazione e condizioni di lavoro dignitose (garantite proprio dal valore legale del diploma). Oltre a ciò, l’incertezza relativa ai percorsi formativi riconosciuti dal governo non fornisce garanzie circa la qualità e la democraticità delle soluzioni previste: vi è in effetti il rischio che, attraverso il riconoscimento di talune attività, si alimentino fenomeni di privatizzazione dei percorsi educativi (le società private che offrono servizi di “coaching” sono già oggi numerose) e di selezione sociale fra le nuove generazioni.

Senz’altro soddisfatto per la decisione parlamentare, che fornisce un’importante base legale per l’estensione del diritto allo studio in Ticino, il SISA è però altrettanto cosciente delle lacune che ancora caratterizzano il cosiddetto “Obiettivo 95%” e non mancherà dunque di osservare con attenzione l’applicazione di questo programma.