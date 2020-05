La salute nel distretto

La gente parla con insistenza della volontà di sopprimere il pronto soccorso di pediatria all’OBV (Ospedale Beata Vergine) di Mendrisio. Ma scherziamo? Allora la pandemia non ci ha insegnato nulla. I bambini sono l’avvenire della nostra società e devono poter accedere rapidamente, in caso di urgenza, al pronto soccorso pediatrico in loco a Mendrisio. Chi scrive ha ingaggiato negli anni ‘80 una lotta per mantenere il reparto di pediatria completo a Mendrisio, e con i gruppi genitori di tutto il distretto sono state raccolte ben 12000 firme che abbiamo portato a Bellinzona al Consiglio di Stato, allora presieduto da un grande uomo, il consigliere di stato Dick Marti, che fece di tutto per assecondare la nostra richiesta. La pediatria è rimasta a Mendrisio con grande soddisfazione di tutti i genitori.

Ora si torna alla carica per sopprimere il pronto soccorso di pediatria, il reparto di ostetricia collegato con la neonatologia. Ma scherziamo! Per una regione come il Mendrisiotto è assolutamente indispensabile poter disporre di questi servizi in qualsiasi momento. In caso di bisogno raggiungere l’OBV è essenziale per chi abita nella regione. Tutti sanno quale situazione esista a causa del traffico, che spesso congestiona la viabilità; se, poi, ci immaginiamo lo spostamento di questi reparti a Lugano, chi ne avrà bisogno vi arriverà con ritardi che facilmente superano i 30 minuti. Tutto questo è inaccettabile in una situazione d’urgenza, specialmente se pensiamo che tocca una fascia delicata della popolazione come l’infanzia. Perché non si potrà più partorire a Mendrisio e si vogliono sopprime questi reparti indispensabili per una regione come il Mendrisiotto?

Allora, a che gioco giochiamo? A me sembra che la vita dei nostri bambini sia più importante della spesa corrente e pertanto bisogna garantire il mantenimento di questi reparti a Mendrisio.

La medicina statale deve essere presente sul territorio ed offrire tutti i servizi indispensabili atti a salvaguardare la salute della nostra popolazione. Tagliare il pronto soccorso di pediatria, il reparto di ostetricia e di neonatologia vuol dire venir meno a uno dei doveri di uno Stato, che è di garantire il diritto alla sicurezza di ogni abitante. Un bambino salvato, non è forse un suo cittadino? Lui e la sua famiglia non hanno forse il diritto di poter accedere rapidamente a questi servizi di sicurezza essenziale, quello della salute, sacrosanto per ogni individuo di ogni età?

Rimettiamo subito la qualità della vita al centro dell’attenzione, con uno Stato presente e giusto ed eletto per poter garantire i diritti essenziali ai suoi cittadini, nonché l’accesso alle cure di base che possono salvare vite umane.

I Comuni del Mendrisiotto a partire dagli anni ’70 hanno lottato con determinazione per avere un O.B.V. efficiente e con tutti i servizi che un ospedale moderno comporta.

Non riduciamo il nostro ospedale a un cronicario, ma teniamolo vivo, efficace per garantire a tutte le fasce della popolazione del Mendrisiotto una struttura atta ad affrontare i bisogni di una popolazione di 50'000 abitanti.