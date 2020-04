LUGANO - Prepariamoci al post Corona. Stiamo a casa. In attesa. A parte qualche sporadica uscita o per impegni professionali, rimaniamo alla finestra a guardare un mondo che non credevamo di vedere. E mentre le immagini dalla TV ci fanno capire che la situazione è grave, mentre cerchiamo un barlume di speranza nelle conferenze stampa delle autorità (ovvero notizie incoraggianti dalla famosa curva epidemiologica), cominciamo a capire che ci troviamo tutti di fronte a un cambiamento enorme. Che il futuro, sicuramente quello prossimo, superata o quasi l’emergenza virus, si potrà costruire a partire da un principio di necessità, facendo scelte precise fra ciò che è indispensabile e ciò che non lo è. I progetti ambiziosi – tanto cari alle campagne elettorali – adesso si mettano pure il cuore in pace.

Tornerà anche il loro tempo, molto più avanti. Intanto abbiamo almeno due punti fermi. Il primo riguarda la risposta del settore sanitario, pubblico e privato. Ospedali, cliniche, medici, infermieri, sanitari e personale impiegato (a tutti un caloroso ringraziamento per l’immenso lavoro) tengono il colpo. E che colpo. Il grande apparato che si occupa della nostra salute, oltre alla dedizione individuale, si appoggia su fondamenta solide. Migliorabili (come le questioni del numerus clausus per la formazione dei medici o dell’apporto di operatori frontalieri), ma solide. Tanto da essere in grado di riorganizzarsi velocemente al meglio per le nuove esigenze. Quando saremo usciti dalla tempesta virale, quando la nostra salute non sarà più così pesantemente minacciata, ricordiamocelo. Pur sapendo che i parametri di riferimento non possono essere quelli di una pandemia, pensiamoci due volte prima di fare attacchi sgangherati ai premi della cassa malati, di anteporre l’argomento dei costi (che da sani, anche giustamente, si chiede di tenere sotto controllo) a quello delle prestazioni (che da malati, giustamente, ci si aspetta di ricevere soprattutto in termini di cure efficaci).

Il secondo punto su cui possiamo fare affidamento è la situazione economica degli enti pubblici. Particolarmente buona. Aver tenuto i conti in ordine, al riparo dagli assalitori di diligenze, permette oggi a Confederazione e Cantone di intervenire in modo concreto per corrispondere ai primi bisogni di aziende, piccole e medie imprese, artigiani, liberi professionisti e famiglie messi in seria difficoltà dall’epidemia. Anche le risorse della Banca nazionale, quale aiuto straordinario (non per garantire la sostenibilità finanziaria dell’AVS), vengono buone. E i Comuni, per quanto di loro competenza, possono partecipare. Sperando che i loro i conti (oltre a quelli correnti, anche quelli relativi ai debiti), siano in ordine. Solo in questo caso ci potranno essere interventi tangibili. Non chiacchiere.

Scrivo nel giorno – domenica 5 aprile – in cui si sarebbero dovute tenere le elezioni comunali. Anch’io ero in lista per il PLR. Tutto rimandato di un anno. Chissà come sarà la “ripresa”. Avremo fatto tesoro di questa esperienza? Troveremo nuovi equilibri tra il “ricominciamo come e più di prima” e i miti della decrescita felice? Chissà. Partiamo da quanto possiamo fare noi. Rileggo il programma che il mio Partito aveva preparato per sostenere la campagna elettorale. Un bel lavoro davvero, ma fatto per un altro mondo ormai, ante Corona. Ora dovremo giocoforza prepararne un altro. Rimane intatta la voglia di far bene. E spero che le forze politiche nel loro complesso potranno trovare obiettivi più convergenti. Vedremo.