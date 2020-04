Puntiamo alla sovranità alimentare!

LUGANO - Durante l’emergenza pandemica da Covid-19 a non potersi fermare sono i settori ospedaliero, energetico, telecomunicazioni, postale e agricolo: a tutte/i gli impiegati/e che ci permettono di continuare a vivere, di salvare vite e superare questa crisi va la nostra solidarietà!

Questi settori sono strategici e devono poter rimanere in mano pubblica, anche l’agricoltura si dimostra indispensabile in tutte le sue forme: in questo momento poter disporre di un orto è un’opportunità di evasione mentale ma soprattutto di autoapprovvigionamento. La presenza capillare delle aziende agricole permette di rifornire con spesa a casa o presso la fattoria pure zone molto periferiche. Queste sono le filiere corte centrali nel concetto della sovranità alimentare e della sostenibilità ecologica della produzione agricole, nonché l’unica catena del valore, quella locale, che permette ai produttori primari un’entrata maggiore.

Eppure la forza della grande distribuzione si è fatta ancora sentire: i mercati agricoli hanno dovuto chiudere mentre la grande distribuzione sta realizzando un fatturato stratosferico.

Riprendendo le rivendicazioni di Uniterre e del Coordinamento europeo della Via Campesina, come pure la petizione che chiede al Consiglio federale di ritenere semi e piantine dell’orto come prodotti di prima necessità, sosteniamo i seguenti punti.