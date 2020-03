Covid-19 un grazie al Consiglio Federale e Consiglio di Stato

Oggi siamo arrivati a quello che si potrebbe definire un capolinea che non sembra abbia una fine temporale ben definita, non voglio parlare della parte sanitaria perché abbiamo già chi ci dà tutti i consigli e le dovute spiegazioni. Voglio descrivere quella che potrebbe essere la pandemia economiche e le relative cifre; prendiamo l’Italia stanzia 25 miliardi di €uro con 60 mio di cittadini, il Biondo USA stanzia 50 miliardi per 300mio di cittadini mentre il nostro CF ne stanzia 10 per gli 8 mio di cittadini e il nostro CdS ha varato un piano di aiuti non indifferente. Spero che tutto duri 30 gg. e vi spiego il motivo; in Ticino abbiamo 180mila lavoratori e spero che solo il 50% venga toccato dal lavoro ridotto, che al costo di 4mila Chf. mese per dipendente a carico dei i datori di lavoro, ci troviamo con un onere di 360 mio al mese, ecco perché spero sia solo per 30 massimo 45 gg.

Mi sto chiedendo il perché di questo Virus Economico, mi torna in mente che un grande Fondo di Investimento Americano 3 mesi fa ha stipulato una polizza assicurativa con un premio di 0,5 miliardi contro un possibile crollo borsistico entro aprile, pensare male non è bello ma…, poi mi chiedo come si possano bruciare certi importi sui mercati dando la colpa a una pandemia che seppur grave crea vittime 30/50 volte meno dell’influenza, io ho un grande rispetto per gli ammalati colpiti, non ho rispetto di chi strumentalizza economicamente la pandemia, queste persone sono quelle che con la carta creano numeri virtuali ma forse non sanno che la carta con il vento vola in alto ma poi con un semplice fulmine temporalesco brucia interamente, ecco questo è quanto hanno fatto strumentalizzando la pandemia, lascio a voi pensare? Concludo che noi dobbiamo essere grati per quello che CF e CdS hanno fatto a salvaguardia dei cittadini, dei lavoratori e imprenditori dell’economia tangibile e spero che in seguito abbiano pure la capacità di colpire chi ha approfittato del caso per appianare numeri e magari arricchirsi si perché nei crolli c’è chi vende e chi compra, in conclusione grazie Consiglio Federale e grazie Consiglio di Stato per quanto fatto per i cittadini.