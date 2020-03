Coronavirus, tutti assieme per vincere

Il Coronavirus sta mettendo in grave difficoltà il nostro paese. Il Ticino, ancora una volta, ha avuto lo sgradito compito di precursore. Le importanti misure messe in campo dal Consiglio federale sono a soprattutto favore dell’economia e a supporto della struttura sanitaria del paese. La chiusura totale delle frontiere era certamente una misura auspicata e più volte sollecitata dall’UDC, ma il Consiglio federale, ancora una volta, ha dimostrato di non avere la forza di andare fino in fondo. Anche in questo caso il membro del Consiglio federale ticinese Ignazio Cassis, non ha dato alcun valore aggiunto agli interessi del Ticino.

Le misure messe invece in campo dal Consiglio di Stato ticinese, seppur con modalità comunicative a volte fragili e caotiche, sono apprezzate e sostenute dall’UDC.

Rileviamo però che molti cittadini, spesso quelli più a rischio come gli anziani, non abbiano ancora compreso la serietà e la pericolosità della situazione. Ancora troppi cittadini non rispettano le disposizioni delle Autorità pensando di essere immuni al virus. Questi comportamenti sono irresponsabili, oltre che pericolosi per la salute pubblica.

L’UDC intende appellarsi alla responsabilità di ogni cittadino, invitando tutti ad attenersi alle disposizioni delle Autorità. Solo così, tutti assieme, potremo sconfiggere al più presto questo virus e tornare al più presto a vivere normalmente.