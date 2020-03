Traffico e sicurezza stradale a Monteceneri 

La situazione del traffico attuale a Monteceneri è preoccupante. È vero che grazie al PPD a Bironico Superiore, sulla strada che porta a Medeglia e alla caserma di Isone è stato costruito un marciapiede che funziona molto bene. Per contro l’ attuale passaggio semaforico vicino al campo di calcio di Bironico, molto praticato, non è in grado di rispondere agli incidenti verificatesi in passato. Ricordo che viene usato soprattutto dagli alunni nelle ore di grande traffico per recarsi a scuola verso Camignolo o tornano dalla scuola elementare di Rivera o Mezzovico, facendosi portare dall’ autopostale alla fermata della Chiesa adiacente all'asilo, e poi prendendo il percorso a piedi verso casa. Per eliminare questo pericolo va studiato una soluzione radicale.

In generale ogni anno il traffico aumenta e ai pedoni gli dobbiamo assicurare maggior sicurezza. Il pedone è composto da scolari, dalle mamme con i passeggini e dagli anziani ai quali va riservato una particolare attenzione. E’ quindi necessario che il Comune preveda nuove opere di moderazione del traffico.

Tutti siamo automobilisti e sappiamo molto bene come è facile distrarsi e involontariamente pigiare sull’ acceleratore. Purtroppo in questi casi ci si dimentica che la strada non è solo degli automobilisti. Per queste ragioni io ritengo che il Municipio deve fare maggiore uso dei radar amici e del controllo di velocità, non tanto per far cassetta ma a titolo di prevenzione. E’ una richiesta questa che deve valere per tutti i cinque quartieri di Monteceneri in cui sta aumentando l’ uso della bicicletta elettrica, giustamente sussidiata dal Comune, ed è sempre più necessario spostarsi a piedi sia per contenere il traffico sia per diletto.

Il Comune di Monteceneri deve prendere maggiormente a cuore la protezione del pedone in generale nelle zone più trafficate. Gli attraversamenti pedonali sulla strada cantonale principale da Camignolo a Rivera non sono segnalati e protetti. Ma un esempio emblematico è il passaggio pedonale davanti alla Stazione di Rivera, che ha un uso eccezionale da chi usa il treno proprio nei momenti di grande traffico veicolare. Questo passaggio non è provvisto di sistema semaforico che possa almeno temporaneamente dare precedenza al pedone.

Purtroppo nelle zone di grande traffico la protezione del pedone non può essere demandata solo alla prudenza del singolo automobilista, l’ autorità deve procedere con degli interventi strutturali puntuali caso per caso. Non fare niente può essere pericolo, i recenti incidenti per fortuna rari, lo dimostrano.