La campagna elettorale "che non c'è" non favorisce certamente i candidati nuovi, che si presentano per la prima volta alla ribalta politica. Infatti essi non possono partecipare ai comizi, non possono dibattere pubblicamente a causa del coronavirus, che tutto cancella.

I cittadini elettori non potranno conoscere questi nuovi candidati, non potranno sapere cosa pensano, cosa vorrebbero fare se eletti, ecc.

Potrebbero essere d'aiuto per i nuovi candidati i mass-media. Purtroppo non è così! Radio e tv invitano sempre i municipali e i consiglieri comunali… uscenti e i giornali concedono poco spazio agli interventi politici. Con buona pace dei cittadini elettori.

Ieri abbiamo assistito alla trasmissione “Avvicinamento alle Elezioni comunali 2020”, dibattito in diretta dal Lido di Lugano. Se al posto dei municipali e dei consiglieri comunali uscenti i responsabili della trasmissione televisiva avessero invitato i candidati delle stesse liste politiche che si presentano per la prima volta a queste elezioni i telespettatori avrebbero assistito a un dibattito con proposte e idee diverse; avrebbero ascoltato con maggiore interesse, credo, e i giornalisti tsi avrebbero sopperito utilmente a ciò che il coronavirus ha di fatto cancellato: comizi, eventi politici, aperitivi vari. Rendendo così un bel servizio agli elettori di Lugano. Del resto i politici in servizio che vi hanno partecipato avevano tempo (chi otto, chi quattro anni) per tentare di mettere in pratica ciò che hanno detto di voler fare.

In questo periodo travagliato abbiamo tutti bisogno di aria fresca, meno stantia.