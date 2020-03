Mendrisio: una città “attraente”

Recentemente mi è capitato di passeggiare nel centro del quartiere di Mendrisio e con dispiacere mi sono resa conto della quantità di negozi chiusi e vetrine abbandonate che rendono alcune vie del centro decisamente “tristi”.

La città, con il tramite del Dicastero Economia e Sviluppo ha promosso una serie di misure per sostenere i piccoli commerci nel rendere le vetrine più attraenti e piacevoli allo sguardo dei passanti, cittadini e turisti. Ma, vista la situazione di alcune vie centrali di Mendrisio, abbellire le vetrine non basta se poi chi le ammira non è interessato a comprare ciò che si trova all’interno.

Sempre più commerci faticano, le cause sono ormai di dominio pubblico, commercio online e turismo degli acquisti. Con queste premesse sembra decisamente difficile oggi poter aprire e far vivere un’attività commerciale nel centro di Mendrisio.

La nostra città ha bisogno di attirare realtà di qualità, di interesse e che abbiano i requisiti commerciali per poter creare profitto sul medio e lungo termine. Per fare questo è necessario un marketing territoriale che individui in modo chiaro e lungimirante i bisogno dei cittadini e dei consumatori e che di conseguenza metta in atto politiche volte ad attirare questo tipo di realtà, e poi attraverso misure di sostegno mirate, sostenerle nell’insediarsi nei nostri centri (non solo nel quartiere di Mendrisio) e solo dopo pensare ad abbellirne le vetrine.

Lo stesso discorso può essere allargato all’industria e ai servizi presenti sul nostro territorio. Abbiamo bisogno di realtà industriali di qualità che, oltre ad un importante gettito fiscale, creino lavoro per i nostri cittadini operando nel rispetto del nostro territorio e delle persone che vi abitano.

Quale tipo di aziende vogliamo attirare? Quale comparto industriale ed economico vorremmo costruire per il futuro della nostra città? Quali sono i servizi che possono trarre vantaggio dall’insediarsi a Mendrisio?

Sono sicura che l’Ufficio del Promovimento Economico faccia un buon lavoro, ma non basta essere reattivi rispetto agli insediamenti commerciali o industriali che arrivano in città; se davvero vogliamo continuare ad essere il secondo polo economico del Cantone, dobbiamo essere proattivi ed attirare realtà economicamente profittevoli, socialmente sostenibili e rispettose del nostro territorio. Credo fermamente che solo un investimento serio nella realizzazione di una strategia di marketing territoriale di qualità ci possa permettere di rianimare i nostri centri e di contribuire alla realizzazione di un comparto industriale di qualità che favorisca la città e i nostri cittadini.