«Scuola di Commercio, una posizione poco solidale»

ForumAlternativo è senza parole di fronte della rigida presa di posizione del PS Bellinzona a sostegno della sede unica della Scuola Cantonale di Commercio (SCC) a Bellinzona. Presa di posizione per nulla solidale nei confronti del resto del Cantone, e in particolare nei confronti di Mendrisio il cui Municipio, su proposta PPD, sostiene la realizzazione di una seconda sede sul proprio territorio.

Posizione che non tiene minimamente in considerazione i notevoli problemi di gestione di una sede che conta ormai 1300 studenti. Siamo di fronte al più bieco campanilismo cantonticinese di stampo leghista, per nulla progressista, supportato da motivazioni poco sostenibili quali l'imminente apertura della galleria del Ceneri, che in realtà poco cambia per uno studente proveniente dal Mendrisiotto, regione già tartassata dai troppi spostamenti, e la nuova fermata di Piazza Indipendenza, che nulla modifica rispetto all'ubicazione attuale della sede SCC.



Tutto può e deve cambiare in funzione delle nuove esigenze della popolazione e del territorio. Fino a cinquant'anni fa avevamo in Ticino un solo liceo, fiore all'occhiello della Città di Lugano, oggi ne abbiamo ben cinque, due nel Sopraceneri (Bellinzona e Locarno) e tre nel Sottoceneri (Lugano 1 e 2 e Mendrisio), situazione che nessuno ha mai contestato e che permette una gestione ottimale.

ForumAlternativo sostiene pertanto la proposta di seconda sede nel comune di Mendrisio e chiede al Governo del Cantone, rispettivamente al DECS, maggior apertura nei confronti di questo progetto.