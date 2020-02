Economia a km zero

L’importanza di saper promuovere un’economia a misura di regione è fondamentale. Eppure è un tema poco approfondito da chi è chiamato a sostenere le iniziative imprenditoriali. Saper valorizzare il territorio e i suoi prodotti ha, infatti, un impatto assolutamente benefico per il sistema produttivo ed economico di un’intera regione. Se penso alla mia personale esperienza professionale, ecco che proprio l’essere a contatto con quanto il Ticino ed il Mendrisiotto producono (nel mio caso erbe officinali che sono alla base di molti prodotti poi venduti con successo anche al di fuori del territorio cantonale) mi ha consentito e mi consente ogni giorno di valorizzare peculiarità locali.

Saper investire in piccole e medie industrie, in attività che sono profondamente radicate nel territorio e ne sanno promuovere le eccellenze è qualificante, estremamente soddisfacente e dovrebbe costituire una priorità delle autorità non solo locali, ma anche cantonali. Vivere il territorio attraverso i suoi prodotti rimette i cittadini a contatto diretto con la propria terra, con i sapori, gli odori, la natura che ogni giorno li circonda. È il chilometro zero quello verso il quale possiamo andare, a maggior ragione se ciò significa promuovere quanto c’è di locale. Serve un approccio meno globale del sistema economico e produttivo.

Mendrisio offre in questo senso alcune straordinarie realtà legate al settore alimentare e vitivinicolo ad esempio. Valorizzarle ancora di più e soprattutto saperle promuovere concretamente è l’obiettivo che mi piacerebbe poter raggiungere a breve termine, con un impegno concreto rivolto a quello che da noi si produce con passione, a diretto contatto con le realtà imprenditoriali locali.

Il mio è un impegno che prendo ogni giorno con la nostra terra, e non soltanto in campagna elettorale!