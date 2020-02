Torniamo a vivere la città in piazza

Sono passati diversi mesi dall’apertura della nuova Piazza del Ponte, non senza critiche: a volte costruttive, a volte da campagna elettorale. La riapertura, oltre alle polemiche, ha permesso ai cittadini di vivere momenti di risate e convivialità con due delle feste principali: Sagra del Borgo e la Festa della Musica, il bilancio di entrambe le manifestazioni è stato positivo, sia dal punto di vista dell‘affluenza che da quello dell‘ordine pubblico.

Flessibilità - Si può essere scettici sul nuovo progetto, che ricordiamo è pur sempre provvisorio, ma non possiamo negare che la piazza è tornata ad essere del cittadino, che ora ha la possibilità di viverla e gustarla a 360 gradi. Tutto ciò grazie anche alla flessibilità che permette alla piazza di adattarsi per ogni tipologia di evento, infatti grazie alla scelta di asfaltare completamente e agli (amati o criticati) enormi vasi mobili è possibile modellarla in base alle necessità.

Il cambiamento spaventa - Nell‘indole umana il cambiamento spaventa sempre, ma soprattutto ci vuole tempo per accettarlo e assimilare quelle che sono state le modifiche del passato. L’attuale realizzazione provvisoria ha permesso di creare un nuovo punto d‘incontro all’aria aperta per i cittadini, una nuova zona vivibile da tutti nel Magnifico Borgo. Una scelta quella di Mendrisio, di risanare e ridar vita a luoghi del passato con un tocco di modernità, che poi in questo caso può piacere, a qualcuno di più a qualcuno di meno, ma non si può negare che almeno siamo tornati ad avere uno spazio storico a disposizione di tutti.

In futuro - Quale destino sarà delineato per questo luogo non è ancora dato a sapersi, quello che è sicuro che sarebbe proficuo che tutti gli attori coinvolti in città: cittadini, politica, associazioni, commercianti collaborassero con l‘obbiettivo di fornire una piazza meravigliosa per la popolazione, a proposito di politica sarebbe più utile che tutti i partiti si rimboccassero le mani per proporre soluzioni per il bene della collettività.

Nella mia visione del futuro: vedo una piazza a misura di cittadino, un luogo d‘incontro per la gente, dove ci si può fermarsi a chiacchierare, consumando una bevanda all‘esercizio pubblico; limitando e regolando il traffico, mettendo a disposizione maggiormente mobilità alternative per potervici recare. Mentre durante gli eventi, deve essere uno dei punti principali della manifestazione, perché la gente giovane e meno giovane ha bisogno di tornare a vivere luoghi storici del Magnifico Borgo ma con un pizzico di modernità.