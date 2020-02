Verzasca verso un cambiamento importante

Ci siamo quasi, il nuovo Comune di Verzasca sta per nascere. Prime elezioni comunali per il nuovo ente pubblico, un momento importante per la nostra valle.

La Verzasca si trova quindi ad affrontare un passo non facile, un cambiamento che la popolazione ha fortemente voluto. Ma come sappiamo non sarà facile anzi sarà molto impegnativo, le sfide sono molte il lavoro tanto, non ci sono soluzioni facili, non ci sarà la bacchetta magica. Dovrà però esserci la volontà di lavorare, di dedicare energie e tempo alla cosa pubblica; ci vorrà anche tanto entusiasmo, passione e positività. Non ci sarà il privilegio di dormire sugli allori, di affrontare le problematiche con leggerezza.

Molte le cose a cui far fronte, in primis la riorganizzazione dell’ente pubblico, un nuovo apparato amministrativo, un nuovo ufficio tecnico, regolamenti nuovi; senza dimenticare aziende acqua potabile, gestione rifiuti e molto altro.

Tutto ciò dovrà essere fatto in contemporanea con l’avvio delle nuove opere previste, mettendo al centro il cittadino vallerano, chi la valle la vive tutti i giorni. Auspico quindi che il nuovo comune dia veramente peso al “vivere in valle” cercando di invertire una tendenza negativa, impegnandosi a creare le condizioni per risiedere in valle. Residenze, posti di lavoro e servizi sono cose fondamentali per tentare di far vivere la valle anche in futuro.

Giustamente la gente nutre grandi aspettative verso il nuovo comune, come detto nulla sarà facile, nessuna soluzione magica.

Sono convinto però che con l’entusiasmo, la passione e il duro lavoro la nostra valle potrà affrontare le importanti sfide future.