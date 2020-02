Mendrisiotto: Progetto Interreg Smisto – Prende avvio

Finalmente! E’ passato quasi un anno dalla presentazione del progetto Interreg Smisto che finalmente prende avvio (era il 25 febbraio 2019 quando era stato presentato a Mendrisio). L’area insubrica è da anni interessata da un traffico transfrontaliero che penalizza e soffoca tutti, dai ticinesi ai lombardi.

Basta pensare ai molti nuclei e centri abitati che quotidianamente sono attraversati da un traffico infernale di automobili e veicoli commerciali, o al caos delle prime ore del mattino che anima la A2 o la cantonale che porta a Lugano e ostruisce anche arterie secondarie come la Gaggiolo - Mendrisio e la Novazzano - Mendrisio. Sia alle prime ore dell’alba che alla fine del pomeriggio il traffico transfrontaliero le trasforma in enormi serpentoni di latta che sputano CO 2 ed una miriade di nano-polveri. Davanti a questa situazione insostenibile da me sempre fatta risaltare, chi gestisce il traffico nel Mendrisiotto e al di là della ramina si è unito per trovare una soluzione, avviando il progetto Interreg SMISTO (Sviluppo della mobilità integrata e sostenibile fra Ticino e Lombardia) che gode del sostegno e del finanziamento della Comunità europea e della Confederazione elvetica.

Tale progetto si propone di concretizzare i seguenti punti:

Promuovere l’integrazione (offerta, orari e tariffe) dei servizi di trasporto pubblico gomma-ferro-navigazione nelle aree transfrontaliere.

Favorire la sostenibilità dei sistemi di trasporto, attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio presso le nuove stazioni della linea ferroviaria Mendrisio-Varese, progetti di car-pooling, navette aziendali e interventi per favorire la mobilità elettrica.

Tale studio sarà effettuato in primis da parte del Dipartimento del territorio e delle Province italiane, coinvolgendo tutti gli attori (Ticino comm. dei trasporti del Mendrisiotto e del Luganese) nonché le diverse aziende ticinesi situate nel nostro Cantone. Pilastro del progetto è la collaborazione di tutti i comuni interessati ticinesi e italiani per trovare le giuste soluzioni a questo annoso problema. Soluzioni valide ed efficaci si possono trovare solamente coinvolgimento e coordinando seriamente tutti gli attori e avendo come unica priorità la nostra salute e quella del nostro territorio. Se è vero che la morte non guarda il calendario (anche se qui nel Mendrisiotto a causa dell’inquinamento ne ha uno sempre più fitto), è ancor più vero che il riscaldamento globale non guarda nessuna frontiera e finirà per reggere la falce alla grande sorella da primo attore se non agiamo con la massima urgenza, in perfetta sinergia e nel solo interesse della nostra sopravvivenza, lasciando nocivi fronzoli come i giochi di potere e il liberalismo sfrenato a un’epoca che avrà un pianeta stabilizzato e sicuro.