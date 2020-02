Perché ho deciso di ricandidarmi

Sono Rupen Nacaroglu, ho 43 anni, da sempre luganese, avvocato titolare del proprio Studio Legale e della Fiduciaria Bernasconi. Sono anche il produttore di Gin Bisbino e Amaro Generoso e dal 2016 siedo nel Consiglio comunale di Lugano.

Ho deciso di ricandidarmi perché la città di Lugano necessita di forze fresche ed energiche e visioni moderne. La prossima legislatura si concentrerà su importanti macro-progetti come quello del Polo sportivo e congressuale che, in qualità di commissario della Pianificazione, ho iniziato a seguire e che vorrei portare a termine con velocità e professionalità.

Sarà anche necessario rivedere il PVP per diminuire il traffico, così come sarà decisivo migliorare sia la mobilità veicolare sia l’efficienza e la capillarità del trasporto pubblico.

Sono convinto però che è nelle piccole cose di ogni giorno che si possa fare la differenza: nel contatto con il cittadino e attraverso una presenza costante per dare risposte puntuali e soluzioni efficaci alle problematiche di tutti.