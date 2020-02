Per l’ASF:  l’italiano come le altre lingue nazionali

Nel novembre scorso il Forum per l’italiano in Svizzera si era rivolto all’Associazione svizzera di football (ASF) per manifestare il proprio rammarico per il mancato rispetto dell’italiano in occasione della partita Svizzera – Georgia svoltasi a San Gallo a metà novembre. In quell’occasione tutti gli annunci ufficiali furono effettuati in lingua tedesca, francese e inglese. Dell’italiano nessuna traccia, come se non fosse lingua nazionale del nostro Paese. Il Forum – nello scritto all’ASF - si augurava che in futuro ,in occasione delle partite della nazionale di calcio ,all’italiano fosse riconosciuto analogo trattamento delle altre lingue nazionali.

In data 13 febbraio 2020 è ora giunta la risposta dell’ASF che condivide sostanzialmente la critica espressa dal Forum. Infatti il Comitato centrale dell'AFS si è occupato recentemente di questo tema e ha deciso, tenendo presente alcuni condizionamenti tecnici, che “in futuro le comunicazioni relative allo svolgimento della partita (reti segnate, sostituzioni, tempi supplementari, ecc.) saranno effettuate solo nella lingua parlata in loco (ad es. tedesco a San Gallo, francese a Ginevra e italiano a Lugano) e in una lingua comprensibile per la squadra ospite (di solito l'inglese)”.

L’italiano sarà quindi posto sullo stesso piano delle altre lingue nazionali . A titolo esemplificativo gli annunci di una partita tra la Svizzera e l’Italia a Basilea saranno comunicati in lingua tedesca e italiana, mentre per una partita della nazionale contro il Portogallo a Ginevra saranno in francese e inglese.

In pratica da ora in poi le lingue nazionali saranno trattate in modo equo da parte dell’ASF. Il Forum per l’italiano in Svizzera si felicita per questa apprezzata decisione.