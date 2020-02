All'ex Macello uno spazio per i giovani

Negli scorsi giorni sono venuto a conoscenza di un'iniziativa che vorrebbe realizzare all’ex-Macello un’arena per dare spazio ai nostri giovani. Dovrebbe essere un luogo dove potersi incontrare. Si lamenta la necessità, sembra, di spazi specifici dedicati a loro. Peccato (pochi lo sanno) che il 19 aprile 2018 sia già stata votata dal CC della Città di Lugano una somma equivalente di fr.450.000 per un progetto che vedrebbe una spesa di 26.500.000 fr.

Per capirne di più, basta entrare nel sito cc.lugano.ch. Io, personalmente, ritengo assolutamente opportuno immaginare l’ex Macello come uno spazio destinato hai nostri ragazzi. Nello specifico, mi piacerebbe immaginare la realizzazione di diversi negozi dove poter dare loro la possibilità - dopo l’apprendistato - di avvicinarsi al mondo del lavoro. Questi negozi, naturalmente, in considerazione che la struttura è e resterà del Municipio di Lugano, dovrebbe applicare degli affitti bassi. Oggi un ragazzo che termina l’apprendistato ha serie difficoltà a trovare lavoro. Ancor più ad aprire una propria attività. Tutti sappiamo che gli affitti in città sono proibitivi soprattutto per i giovani Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per poter dar loro modo di mettersi in gioco. Dimostrare che possono essere davvero parte integrante del mondo del lavoro.

Ritengo che sia giunto il momento di fare il possibile, e anche di più, per dimostrar loro che ci siamo. Che crediamo in loro. Abbiamo e dobbiamo avere senso civico e responsabilità nei loro confronti. Ciò detto, sono d’accordo che all’interno della struttura si debba creare un’arena di svago ma includendo assolutamente spazi per attività. I giovani hanno bisogno del nostro sostegno e del nostro impegno. Noi glie lo dobbiamo. Deve prevalere il buon senso e il senso di responsabilità per garantir loro sicurezze.