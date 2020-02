Care amiche, cari amici,

ho scelto di accettare l’invito dell’UDC a candidarmi per il Consiglio Comunale di Lugano perché amo profondamente Lugano e vorrei dare il mio contributo per farla ripartire.

Lugano è la città dove abito, lavoro e dove intendo crescere i miei figli. È una città magnifica, dalle immense potenzialità, molte ancora non adeguatamente sfruttate. È ora di farla ripartire, di restituirle quel ruolo di centro economico e di bandiera del Ticino nel mondo.

Lugano deve tornare ad avere fiducia in se stessa e nelle proprie possibilità. Dobbiamo tornare ad avere una visione sul lungo periodo, con progetti concreti, finanziariamente sostenibili e rientranti in un’unica grande strategia di sviluppo della città e delle sue attività economiche.

Turismo e grandi eventi, università e formazione, commerci e servizi: dobbiamo saper far ripartire Lugano in ciascuno di questi settori, prestando ascolto alle richieste e alle istanze che vengono da coloro che in prima persona lavorano ed investono in questi settori. Interventi dal basso e non dall’alto, progetti condivisi e radicati nella realtà dei quartieri, per rispondere alle richieste e ai problemi concreti di chi ogni giorno fa vivere la nostra città.

Lugano deve inoltre puntare a farsi conoscere ed apprezzare nel mondo, incrementando la propria presenza su internet, organizzando, di concerto con i privati, un fitto calendario di grandi eventi e partecipando essa stessa ad eventi organizzati da altre città: penso, ad esempio, a Bellinzona o Monaco.

Dobbiamo puntare a rendere Lugano una città attiva ed emozionante 365 giorni all’anno.

Basta con la rassegnazione e il rimpianto del passato. Non è stato solo il segreto bancario a fare grande Lugano, ma, anche e soprattutto, i luganesi! Tiriamoci su le maniche e costruiamo, tutti insieme, un nuovo futuro di prosperità per la nostra amata Lugano e per i nostri figli.

Io mi metto a vostra disposizione per questa missione. Facciamo ripartire insieme Lugano!

Il 5 Aprile fate ripartire Lugano! Votate BUSSI!