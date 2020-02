Più tolleranza e diversità

Perché? Un paio di giorni fa un amico mi ha chiesto perché sostengo l’introduzione di norme più severe per contrastare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale che secondo lui sono superflue e burocratiche. I fatti però ci dicono ben altro.

Prendiamo Facebook. Dicono sia un regno fatto da osceno e volgarità. Potrebbe essere vero. Se non fosse che, a ben guardare, sembra più un luogo felice in cui tutti sono progressisti, accoglienti e mediamente colti. Soprattutto per quel che riguarda le questioni serie. Pensiamo ad esempio all’orientamento sessuale appunto o all’accoglienza dei migranti. A guardarlo dai social (escludiamo le opinioni anonime e quelle da branco), sembra un mondo in cui tutti si porterebbero un omosessuale e un migrante a testa a casa.

Ma se poi scorriamo verso il basso perdiamo un sacco di tempo a chiederci come si possano pensare e dire certe stupidate. Capita anche a me. Ma in realtà me ne sto fermo lì, aspettando (invano) che qualcuno arrivi e dica “amico, è una stronzata colossale”. Vorrei che succedesse proprio mentre sono lì che aspetto e, a volte, vorrei essere io il tizio che dice la sua e dice all’altro tizio che sta dicendo stronzate.

Facciamo sempre fatica ad accettare il diverso, per il semplice fatto che non accetteremo mai quanto noi siamo diversi. Smettiamola dunque di denunciare – su Facebook – l’apartheid in Sud Africa, mentre chiediamo ai nostri vicini di non vendere le loro case ai neri. L'omofobia non può essere tollerata in una Svizzera aperta e liberale. Diventiamo Donne e Uomini. Migliori.