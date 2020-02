Radicati al territorio

“Il liberale è una persona a cui importa più di imparare che di avere ragione”. Così Karl Popper, noto filosofo politico liberale, si esprimeva.

Prendo spunto da quest’affermazione per vedere e analizzare quanto già c’è di buono nella “mia” Lugano e cosa invece posso a imparare da chi ci vive e lavora.

Se da un lato Lugano rappresenta di fatto un vero e proprio sistema-Paese, per la vastità, differenza e eterogeneità dei territori, ritroviamo perfettamente questa trasversalità di profili nella ricchezza della popolazione (NB non finanziaria) e dei cittadini. Nei nostri diversi quartieri (dal centro alla collina, ecc.) la conoscenza delle dinamiche, di ciò che non funziona e di ciò che è da migliorare è fondamentale.

Imparare è un verbo che significa acquisire cognizioni o conoscenze, come non farlo per Lugano? Nella Città dove l’innovazione si crea e si conserva vivida grazie ai centri di ricerca, all’Università e all’insediamento di nuove start up, alla cultura ed agli scambi internazionali, mantenendosi radicata al territorio perché culla di quella tipica cultura della “svizzerità” (‘swissness’) del costruire con concertazione, utilizzando il dialogo, la qualità e l’affidabilità.

Un attaccamento al territorio dato pure dalla prosperità di associazioni cittadine culturali, economiche, sportive e ricreative che pullulano la città e che permettono lo sviluppo sociale tra generazioni, quartieri e zone. I momenti di aggregazione e inclusione, a tutti i livelli e nelle differenti cerchie, sono il fulcro della Lugano che cresce e si migliora, evolvendo costantemente.

Parliamo allora con i bambini, gli anziani, studenti, uomini e donne, in modo aperto e senza barriere. Perché se vogliamo innovare e portare aria nuova a Lugano, con grandi - certo - ma anche e soprattutto piccoli progetti per la popolazione, occorre vedere la situazione così come appare e pensare a ciò che nessuno ha ancora fatto.

Questa la mia visione per la Lugano in cui vorrei operare.

Sono creativa, problem solver, determinata. Sempre pronta a trovare una soluzione grazie al lavoro condiviso, al dialogo e al problem solving.

Ho 38 anni, vivo da 20 a Lugano, lavoro da oltre 17 nell'economia, quale Responsabile delle Relazioni con i soci alla Camera di commercio e dell’industria del Canton Ticino.

Penso di essere la persona giusta per dare nuovo slancio alla Città con idee diverse, innovative o solo portate con prospettive differenti.