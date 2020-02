Al passo con i tempi: ecologia e futuro

I veicoli elettrici e ibridi sono ormai una realtà ben presente sul nostro territorio. Ogni giorno che passa, si vede e si legge tanto su questo tema e la gente è sempre più attenta agli aspetti ecologici quando deve fare delle scelte e degli investimenti importanti come l’acquisto di un veicolo, la costruzione di una nuova abitazione, riattare o sistemare un immobile già esistente, installare impianti fotovoltaici e altro ancora.

Oltre all’aspetto ecologico, anche i vantaggi finanziari non sono da sottovalutare. Gli importanti aiuti statali e di associazioni di categoria, tramite sussidi o riduzioni di tasse, fanno sicuramente la loro parte e possono condizionare la scelta e la decisione del cittadino di fronte ad un investimento in tal senso.

Personalmente, già da qualche tempo, ho un’automobile ibrida e sto seriamente valutando l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Il perché ho deciso di acquistare un veicolo ecologico è da legare soprattutto all’intenzione mia e della mia famiglia di dare un pur piccolo contributo a favore dell’ambiente. Siamo convinti che tanti piccoli gesti possano portare a un grande risultato.

La mia riflessione però non si ferma qui, soprattutto ora che mi sono messo a disposizione per una carica pubblica.

Mi sono chiesto: cosa un’autorità comunale può fare per sostenere e aiutare chi sceglie un veicolo ecologico e vuole fare un cambiamento in tal senso? Che cosa fa il Comune in questo campo?

Innanzi tutto un Comune deve essere da esempio e sostituire, con la giusta modalità, i propri mezzi con veicoli elettrici o per lo meno ibridi.

In seguito si deve impegnare ad aiutare il cittadino che vuole cambiare, sostenendolo nell’acquisto di colonne di ricarica come già avviene in qualche realtà ticinese.

L’installazione sul proprio territorio di stazioni di ricarica deve essere un altro passo, per permettere all’utenza di poter accedere e rifornire il proprio veicolo.

Per fare la nostra parte e contribuire nel miglioramento climatico non basta questo gesto e ne sono consapevole. Tanto deve ancora essere fatto e tanto si può fare soprattutto investendo sulle energie rinnovabili.

Sono però convinto che si debba cominciare a fare qualche cosa e che tanti piccoli gesti possono portare a grandi risultati.

Io ci sono e sono pronto per mettermi a disposizione del mio Comune con la mia passione, con la mia grinta e con le mie esperienze e competenze.