Una crescita sostenibile per Mendrisio

La città di Mendrisio è sempre stata all’avanguardia nel promuovere uno sviluppo attento all’ambiente e alla società. Già in tempi non sospetti, Mendrisio è stata pioniera in Svizzera per quanto riguarda la mobilità sostenibile. I primi veicoli elettrici sono entrati nell’uso quotidiano proprio a Mendrisio nei primi anni 2000, con largo anticipo rispetto ad altri. In tempi più recenti Mendrisio ha poi abbracciato il progetto dell’Associazione Città dell’Energia. Molto è stato fatto per rendere più efficienti gli impianti comunali e migliorare l’approvvigionamento idrico ed energetico e dopo tutti questi sforzi non dobbiamo fermarci in quanto possiamo fare ancora molto per il nostro territorio. L’impatto parte dalla volontà del singolo cittadino e la sostenibilità non deve essere solo propaganda di parte. Con la crescita di Mendrisio vogliamo continuare ad alzare l’asticella e fare sempre di più per incentivare un continuo sviluppo economico che porti prosperità ma soprattutto che sia anche sostenibile.

Sul territorio sono già presenti diverse aziende che promuovono modelli di produzione e consumo responsabili. Al contrario di quanto si possa pensare, il nostro contributo può partire dalle azioni più banali come ad esempio, per le macchine del caffè, basterebbe sostituire i bicchieri di plastica con bicchieri di carta o, per l’acqua, sostituire le bottiglie di plastica con contenitori riutilizzabili. Dobbiamo aiutare le piccole e medie aziende desiderose di partecipare al cambiamento fornendo consulenza e sostegno. A Mendrisio si è fatto molto per ridurre i rifiuti creati dai privati e dalle aziende. Anche in questo caso possiamo fare un passo avanti, promuovendo la cultura del riuso. Dare una nuova vita ad un oggetto elimina rifiuti, crea nel contempo qualcosa di nuovo che viene riutilizzato senza causare un impatto negativo.

Vogliamo che la Città di Mendrisio continui ad essere un esempio di crescita economica sostenibile e che possa ispirare altre Città e Comuni sia in Ticino che in Svizzera.