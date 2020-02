Le cadreghe non sono mai abbastanza

Ma guarda un po’, quando si parla di cadreghe gli animi si scaldano anche a Mendrisio. Accade così che la Lega dei Ticinesi e UDC presentino una mozione che chiede di diminuire il numero di Consiglieri comunali della città passando dagli attuali 60 a 45. Questa modifica permetterebbe di snellire le procedure e migliorare l’efficienza dando di fatto maggior concretezza e dinamicità al legislativo cittadino.

Ecco però il buon avv. PPD Gianluca Padlina (lo stesso che ha fatto ricorso per cercare di recuperare turbo Pippo dopo essere affondato davanti al popolo) andare in ansia per la possibilità che a qualcuno salti la tanto amata sedia, additando di boutade elettorale quanto richiesto dal nostro Gruppo in cc. Peccato che non sappia che una proposta simile era stata fatta anche a Chiasso e indovinate da chi? Da Giorgio Fonio esponente PPD.

Lasciamo a voi trarre le dovute conclusioni. Da parte nostra inizia a balenarci l’idea di lanciare un’iniziativa popolare per apportare questa modifica sperando di avere il sostegno della popolazione prima e poi la fortuna che il buon avvocato accetti il giudizio e non faccia ricorso.