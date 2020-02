Mendrisio, opportunità universitarie?

Settembre 2020, potrebbe essere un momento storico per Mendrisio! Il Campus Universitario Supsi viene finalmente inaugurato, un’opportunità incredibile, in quanto accoglierà circa 250 collaboratori, 650 studenti della formazione di base e oltre 700 studenti della formazione continua. Questa nuova realtà si va aggiungere all’Accademia di Architettura, che con i suoi quasi 800 studenti è un bellissimo ambiente già consolidato da anni.

Nuove opportunità

È innegabile, una nuova struttura che prevede di ospitare circa 1650 persone in giorni alterni potrebbe provocare un aumento del traffico, ma ciò con un ottimo piano di mobilità aziendale e un aumento dell’offerta dei trasporti pubblici da parte dello Stato può essere indolore. Pensiamo piuttosto alle opportunità socio-economiche che possono creare docenti e studenti, dal piccolo panettiere che vende gipfel all’intervallo, il ristorante per la pausa pranzo, il bar per l’aperitivo serale. Il cambiamento porta vantaggi e svantaggi, porta soprattutto opportunità, che tali restano se non si sfruttano.

Mendrisio più attrattiva

Comuni e città si trovano sempre più in competizione tra loro, la sfida è quella di rendere più attrattiva una zona per i residenti attuali e futuri. L’Accademia di Architettura e l’insediamento di una struttura come la Supsi, combinate all’ottima posizione geografica, ad un ulteriore potenziamento del trasporto pubblico e soprattutto ad una politica che punta e incentiva attività e luoghi socio-culturali, può permettere alla nostra città di attirare nuovi cittadini e di conseguenza aumentare il gettito fiscale. È altresì importante instaurare un dialogo di fiducia con i proprietari di immobili sui cambiamenti previsti da queste politiche e sensibilizzarsi sull’importanza di effettuare rinnovamenti dei propri beni.

Esiste un detto, molto diffuso sui siti di alcune università americane, che suona così: “Se vuoi costruire una grande città, crea una grande università e aspetta 200 anni”. Io sono pronto a contribuire per costruire questa futura grande città! Voi siete pronti a darmi questa opportunità?