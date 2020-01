Per risanamenti energetici senza esplosione delle pigioni

In Svizzera un milione di case sono poco o per nulla isolate. Secondo l’ufficio federale delle abitazioni UFAB - Le esigenze della politica energetica sono difficili da conciliare con quelle della politica dell’alloggio. Gli aumenti degli affitti in seguito ai risanamenti energetici e i risparmi ridotti a causa del basso prezzo dell’energia non comportano sempre un vantaggio diretto per gli inquilini. Al contrario, per loro il minore consumo energetico si traduce spesso in costi aggiuntivi.

Il 15 gennaio 2015 l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha pubblicato uno studio sul risanamento energetico e sulle conseguenze sugli affitti, secondo il quale gli investimenti in misure di risparmio energetico fanno aumentare gli affitti. Queste misure sono redditizie per i proprietari (Internal Rate of Return tra il 2 e l'8 per cento), mentre per i locatari si traducono nella maggior parte dei casi in spese aggiuntive nette. In altre parole, a fronte di un minor consumo energetico gli affitti aumentano più di quanto non diminuiscano i costi.

Prima del risanamento le persone anziane ricevono la disdetta dell’appartamento in cui vivono da anni perché lo stabile sarà demolito e rimpiazzato da una residenza di lusso. I bambini devono lasciare i loro compagni di scuola in quanto i genitori non riescono a trovare nel quartiere un appartamento accessibile alle loro finanze. La qualità di vita nei quartieri abitativi si trasforma e perde l’importante tessuto sociale ed aggregativo.

Per proteggere il clima è importante isolare e ristrutturare gli edifici. Gli incentivi contribuiscono a rendere finanziariamente sostenibili i risanamenti energetici. Purtroppo però, oggi alcuni proprietari ricevono i sussidi anche quando svuotano lo stabile con disdette collettive o eseguono trasformazioni di lusso. Occorre dunque esaminare più in dettaglio come conciliare gli obiettivi del risparmio energetico con l’esigenza di garantire alloggi a prezzi accessibili. L’iniziativa intende mettere fine questa speculazione. Sì a più abitazioni a prezzi accessibili.