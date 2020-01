Lavorare e vivere a Lugano? Sempre più difficile!

A Lugano sempre più persone hanno bisogno dell'aiuto sociale. Le cause sono evidenti: lavoro sempre più precario, diminuzione dei salari, disoccupazione, sottoccupazione. Non si tratta di casi isolati, ma di una dinamica sociale sempre più chiara.

Le richieste di assistenza ne sono un indizio chiaro. Esse sono rimaste a 1415 casi nella media, stabilizzandosi per la prima volta dal 2017 al 2018, mentre c'è stato un continuo aumento dal 2010, quando erano “solo” 796 casi di assistenza a Lugano. Il passaggio da 796 a 1415 casi corrisponde a un aumento dell’89,1% (!). 1415 non indica il numero di persone in assistenza, che è più elevato, ma il numero di casi.

Per quanto concerne invece la richiesta di prestazioni comunali in ambito sociale, le domande sono passate da 472 casi nel 2017 a 647 casi nel 2018, con un aumento del 37,5%. Il Comune, dopo verifica della condizione economica di indigenza dei richiedenti, versa prestazioni per eventi straordinari e altri bisogni puntuali: alloggio, spese, servizi funebri, partecipazione di bambini e adolescenti a colonie diurne e altre attività in ambito scolastico.

È questa la realtà desolante di Lugano. Una città sempre più contraddittoria, dove l'esecutivo si preoccupa di garantire con i soldi dei contribuenti la continuità di un aeroporto senza voli di linea, per permettere ad alcuni milionari di atterrarci con dei jet privati; e dove vivono migliaia di persone per le quali una spesa particolare come il dentista, mandare i figli in colonia, o un'altra spesa imprevista diventa un ostacolo insormontabile.

Meglio farebbero le autorità ad impegnarsi affinché tutte le cittadine e cittadini di Lugano possano contare su un reddito che permetta loro di affrontare con più tranquillità l’esistenza quotidiana. Ad esempio attivandosi per combattere il dumping salariale, evitando che ai lavoratori e alle lavoratrici vengano offerti salari indegni che li spingono verso la strada dell’assistenza.